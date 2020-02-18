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"طارق صالح" يعقد اجتماعاً عاجلاً مع قادة ألوية العمالقة وسط أنباء عن وجود خلافات بينهما
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 04:39:00 مساءً

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"طارق صالح" يعقد اجتماعاً عاجلاً مع قادة ألوية العمالقة وسط أنباء عن وجود خلافات بينهما
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*يمن برس - متابعة خاصة
عقد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماع بين قائد قوات المقاومة الوطنية قائد حراس الجمهورية العميد طارق صالح مع قادة ألوية العمالقة المنضوية في إطار القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وقال الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، اليوم، إن الاجتماع ناقش "الجاهزية" القتالية للقوات المشتركة، وخروقات جماعة الحوثي الانقلابية واستمرارهم في زراعة العبوات الناسفة التي تقتل المدنيين.

وأوضح دويد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملف الأسرى ولقاء عمان الأخير بين وفد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية، والذي تم خلاله التوقيع على اتفاق مرحلي للإفراج عن 1420 أسير من الطرفين.

وأشار دويد إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة خروج كافة الأسرى والمعتقلين وفق اتفاق السويد الموقع بين الحكومة والحوثيين في ديسمبر 2018.

وكانت ألوية العمالقة نفت، صباح اليوم، الأنباء التي يتم تداولها عن وجود خلافات مع قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح.

وذكرت ألوية العمالقة في بيان صادر عنها، اليوم، إن "كل ما يتم الترويج له من إشاعات حول خلافات هي أخبار كاذبة لإثارة الفتنة في جبهة الساحل الغربي ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف بيان ألوية العمالقة التي يقودها الشيخ علي سالم الحسني: "إننا على قلب رجل واحد وفي خندق واحد مع إخواننا في المقاومة الوطنية لقتال جماعة الحوثي في الساحل الغربي حتى اختلطت دماء أبطال ألوية العمالقة بدماء أبطال المقاومة الوطنية في معركة الشرف والعزة، وأكدت انهم سيقاتلون يداً بيد حتى تحرير اليمن الشمالي من جماعة الحوثي" .


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خاص - يمن برس

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