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مصدر في اتصالات مأرب يؤكد عودة الإنترنت إلى المحافظة بعد 4 أيام من إصلاح الكابل

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مأرب

*يمن برس -مأرب

أكد مصدر بفرع مؤسسة الاتصالات في محافظة مأرب أن خدمة الإنترنت عادت اليوم إلى المحافظة بعد أربعة أيام من إصلاح الكابل البحري في قناة السويس.



وقال المهندس "عبد السلام منصور" المدير الفني لاتصالات فرع مأرب أن خدمة الانترنت ظلت منقطعة عن مأرب أربعة أيام من بعد اصلاح خطوط صنعاء.





وأوضح المهندس منصور أن تأخر عودة الإنترنت إلى مأرب كان نتيجة خروج بعض محطات التغذية عن الخدمة وتم إصلاحها في فترة وجيزة.



وكانت شركة "تيليمن" أعلنت منذ يومين عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع دام أكثر من شهر نتيجة قطع الكابل البحري المغذي لليمن في قناة السويس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مصدر بفرع مؤسسة الاتصالات في محافظة مأرب أن خدمة الإنترنت عادت اليوم إلى المحافظة بعد أربعة أيام من إصلاح الكابل البحري في قناة السويس.وقال المهندس "عبد السلام منصور" المدير الفني لاتصالات فرع مأرب أن خدمة الانترنت ظلت منقطعة عن مأرب أربعة أيام من بعد اصلاح خطوط صنعاء.وأوضح المهندس منصور أن تأخر عودة الإنترنت إلى مأرب كان نتيجة خروج بعض محطات التغذية عن الخدمة وتم إصلاحها في فترة وجيزة.وكانت شركة "تيليمن" أعلنت منذ يومين عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع دام أكثر من شهر نتيجة قطع الكابل البحري المغذي لليمن في قناة السويس.







الإنتزنت الكابل عبد السلام منصور الكابل مأرب



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