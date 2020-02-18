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مصدر في اتصالات مأرب يؤكد عودة الإنترنت إلى المحافظة بعد 4 أيام من إصلاح الكابل
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 04:49:00 مساءً

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مأرب
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مأرب

*يمن برس -مأرب
أكد مصدر بفرع مؤسسة الاتصالات في محافظة مأرب أن خدمة الإنترنت عادت اليوم إلى المحافظة بعد أربعة أيام من إصلاح الكابل البحري في قناة السويس.
 
وقال المهندس "عبد السلام منصور" المدير الفني لاتصالات فرع مأرب أن خدمة الانترنت ظلت منقطعة عن مأرب أربعة أيام من بعد اصلاح خطوط صنعاء.

 
وأوضح المهندس منصور أن تأخر عودة الإنترنت إلى مأرب كان نتيجة خروج بعض محطات التغذية عن الخدمة وتم إصلاحها في فترة وجيزة.

 وكانت شركة "تيليمن" أعلنت منذ يومين عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن بعد انقطاع دام أكثر من شهر نتيجة قطع الكابل البحري المغذي لليمن في قناة السويس.


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خاص - يمن برس

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