|
القبض على مجرم خطير بعد 72 ساعة من قتله طبيباً في شبوة (صورة)
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 05:05:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أثناء القبض على قاتل طبيب في شبوة
*يمن برس -خاص
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة اليوم الثلاثاء القبض على قاتل الدكتور باعدلان بعد 72 ساعة من ارتكاب الجريمة
وأكد مصدر خاص لـ"يمن برس" ، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة تمكنت من إلقاء القبض على الجاني بعد 3 أيام من التحريات والتعقب.. مشيراً أنه تم القبض عليه داخل أحد المنازل بوادي يشبم في مديرية الصعيد .
وكان القاتل قد اقتحم عيادة الدكتور "باعدلان" وأطلق على وأبلا من الرصاص ثم لاذ هارباً قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية صباح اليوم من القبض عليه.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: