 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / القبض على مجرم خطير بعد 72 ساعة من قتله طبيباً في شبوة (صورة)
القبض على مجرم خطير بعد 72 ساعة من قتله طبيباً في شبوة (صورة)
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 05:05:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أثناء القبض على قاتل طبيب في شبوة
أثناء القبض على قاتل طبيب في شبوة

*يمن برس -خاص
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة اليوم الثلاثاء القبض على قاتل الدكتور باعدلان بعد 72 ساعة من ارتكاب الجريمة 

وأكد مصدر خاص لـ"يمن برس" ، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة تمكنت من إلقاء القبض على الجاني بعد 3 أيام من التحريات والتعقب.. مشيراً أنه تم القبض عليه داخل أحد المنازل بوادي يشبم في مديرية الصعيد .

وكان القاتل قد اقتحم عيادة الدكتور "باعدلان" وأطلق على وأبلا من الرصاص ثم لاذ هارباً قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية صباح اليوم من القبض عليه.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
276
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©