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"سامسونغ" تعلن فوزها بعقد بناء محطة كهرباء في هذه الدولة الخليجية

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شعار سامسونج

*يمن برس -وكالات

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإنشاءات، أنها فازت بعقد بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربية بالإمارات في صفقة تتجاوز قيمتها 900 مليون دولار.



وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلبا لبناء المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ سعتها الإجمالية 2,400 ميغاوات، من "F3 Holding Company B.V" في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 1.15 تريليون وون كوري (965.2 مليون دولار).





وأضافت: "تمتد مدة العقد حتى 30 أبريل/ نيسان 2023، وتمثل قيمة الصفقة 3.71 في المئة، من مبيعات شركة "سامسونغ للإنشاءات والتجارة" على أساس البيانات المالية الموحدة في نهاية عام 2018".



وتشهد الإمارات نموا في الطلب على الطاقة، ما بين 4 إلى 6 بالمئة، وهو الأمر الذي يتطلب الإسراع في التحول في الاعتماد على الكفاءة العالية في عملية توليد وإنتاج الكهرباء والماء، بهدف تخفيض الاستهلاك بواقع 40 في المئة، ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية للإنشاءات، أنها فازت بعقد بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربية بالإمارات في صفقة تتجاوز قيمتها 900 مليون دولار.وأعلنت الشركة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت طلبا لبناء المحطة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، التي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ سعتها الإجمالية 2,400 ميغاوات، من "F3 Holding Company B.V" في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 1.15 تريليون وون كوري (965.2 مليون دولار).وأضافت: "تمتد مدة العقد حتى 30 أبريل/ نيسان 2023، وتمثل قيمة الصفقة 3.71 في المئة، من مبيعات شركة "سامسونغ للإنشاءات والتجارة" على أساس البيانات المالية الموحدة في نهاية عام 2018".وتشهد الإمارات نموا في الطلب على الطاقة، ما بين 4 إلى 6 بالمئة، وهو الأمر الذي يتطلب الإسراع في التحول في الاعتماد على الكفاءة العالية في عملية توليد وإنتاج الكهرباء والماء، بهدف تخفيض الاستهلاك بواقع 40 في المئة، ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.







سامسونغ محطة كهرباء الإمارات



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