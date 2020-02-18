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وفاة فتاة غرقاً في سد سافع بريمة أثناء محاولتها جلب المياه لأسرتها

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*يمن برس - ريمة

توفيت فتاة غرقاً، في أحد السدود المائية بمنطقة سافع، بمديرية مزهر، محافطة ريمة غرب اليمن.

وذكر مصدر محلي، إن فتاة تدعى فاطمة حميد علي (15 عاماً) توفيت غرقاً عصر الاثنين، بعد سقوطها في سد مائي بمنطقة سافع بمديرية مزهر.

ولفت المصدر إلى أن الفتاة سقطت في السد المائي الذي ذهبت لجلب الماء منه، بسبب الطحالب التي تغطي محيطه، وعلقت بين ترسبات طينية في قعر السد، ولم يكن هناك أحد لانقاذها.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توفيت فتاة غرقاً، في أحد السدود المائية بمنطقة سافع، بمديرية مزهر، محافطة ريمة غرب اليمن.وذكر مصدر محلي، إن فتاة تدعى فاطمة حميد علي (15 عاماً) توفيت غرقاً عصر الاثنين، بعد سقوطها في سد مائي بمنطقة سافع بمديرية مزهر.ولفت المصدر إلى أن الفتاة سقطت في السد المائي الذي ذهبت لجلب الماء منه، بسبب الطحالب التي تغطي محيطه، وعلقت بين ترسبات طينية في قعر السد، ولم يكن هناك أحد لانقاذها.







ريمة سد غرق فتاة



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