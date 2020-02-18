المنافذ اليمنية تشدد حرصها على مرضى " كورونا " وتنشئ مراكز خاصة بهم

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*يمن برس -

قالت مديرة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بعدن، الدكتورة سعاد الميسري: إن وزارة الصحة العامة اعتمدت خطةً لإنشاء مراكز طبية لعزل المرضى المصابين بمرض “كورونا”، تستهدف المسافرين القادمين من الصين.

وأشارت الميسري إلى أن المراكز سيتم إنشاؤها في مستشفى الصداقة بعدن، ومستشفى سيئون بحضرموت، بحسب توجيهات وزير الصحة العامة الدكتور ناصر باعوم.

مؤكدةً بدء رفد تلك المراكز من قبل البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، للتعامل مع الحالات التي قد يُشتبه بإصابتها بالمرض، ضمن المسافرين القادمين من الصين.



وأكدت أن وزارة الصحة أكدت أنه إلى الآن لم تسجل أية حالة اشتباه بمرض فيروس كورونا في اليمن، وأن كل تلك الإجراءات تعتبر احترازية.

وأختتمت بالقول أنه تم صرف الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية لمراكز العزل؛ تحسباً لأي طارئ في المنافذ الجوية والبحرية لليمن.