العميد مجلي : الصواريخ والأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق إلى الحوثيين عبر هذه الموانئ !
*يمن برس - متابعة خاصة
قال الناطق باسم القوات الحكومية "العميد عبده مجلي" إن إيران تواصل تهريب الأسلحة والصواريخ إلى جماعة الحوثي.
وأوضح مجلي أن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ تتم عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، على شاطئ البحر الأحمر.
وأضاف لصحيفة الشرق الأوسط "نحن أمام منطقة مفتوحة، يتم التهريب عبر القوارب من المياه الدولية ومن ثم تنقل الأسلحة والصواريخ لمناطق سيطرة الحوثيين، وأحياناً يتم التهريب على شكل قطع متفرقة، ومن ثم يعاد تركيبها عبر خبراء إيرانيين، سواء في صنعاء أو صعدة".
وبين أن الصواريخ بعيدة المدى، التي تطلقها الجماعة الحوثية باتجاه السعودية أو المحافظات اليمنية، لم تكن ضمن مخزون السلاح في الجيش اليمني.
وأشار مجلي الى ما ضبطته القوات البحرية الأميركية أخيراً من شحنة أسلحة، تضم عشرات الصواريخ الإيرانية الحديثة التي كانت في طريقها للحوثيين، عبر أحد القوارب في بحر العرب
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