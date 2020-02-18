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الصحة العالمية تحذر من كارثة في اليمن

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*يمن برس - متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن اليمن أصبحت في "حالة يرثى لها" بسبب استمرار الصراع، موضحة أن أكثر من 19 مليون شخص يحتاجون للرعاية الصحية.



وقال مكتب المنظمة في حسابه على "تويتر": "بعد 5 سنوات من الصراع، أصبحت اليمن في حالة يرثى لها، حيث يحتاج 19.7 مليون شخص للرعاية الصحية".



وأوضح المكتب أن "منظمة الصحة العالمية تعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز النظام الصحي من خلال مشروع حزمة الحد الأدنى من الخدمات الذي يوفر الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً".



وأدى الصراع في اليمن الذي يدخل في مارس المقبل عامه السادس إلى مقتل 100 ألف مدني وتشريد قرابة 3.6 من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الامم المتحدة.



ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.



​​​​​​​وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.





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