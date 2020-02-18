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شركة جوجل تضيف ميزة جديدة لأجهزة الأندرويد
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 06:51:00 مساءً

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شركة جوجل تضيف ميزة جديدة لأجهزة الأندرويد
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*يمن برس - متابعات

أعلنت  شركة “جوجل” العالمية، مؤخرًا، عن إضافتها ميزة جديدة إلى لوحة المفاتيح Gboard على نظام أندرويد. وتعتبر تلك الميزة أكثر تعبيرًا ويطلق عليها اسم “Emoji Kitchen “، وستتيح للمستخدمين  دمج الرموز التعبيرية في أكثر من 800 مجموعة مختلفة.

وسيتمكن المستخدمون من استخدام الرموز التعبيرية “المخصصة” في التطبيقات الأخرى التي تعمل مع لوحة المفاتيح “Gboard”، بما في ذلك “Gmail، وتطبيق رسائل Google، وMessenger، و”Snapchat، وTelegram، وWhatsApp”. ولا تتوفر ميزة جوجل الجديدة “Emoji Kitchen” إلا على لوحة المفاتيح “Gboard” على نظام أندرويد؛ لذا قد لا ترى التحديث بعد.




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خاص - يمن برس

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