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الحوثيون يقتحمون منزل قائد أحد محاور القوات الحكومية في صنعاء

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*يمن برس -صنعاء

اقتحم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي منزل ضابط في القوات الحكومية، بالعاصمة صنعاء، في إطار حملة الجماعة لمصادرة أملاك معارضيها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.



وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين، اقتحموا منزل قائد محور ذمار في الجيش الحكومي العميد الركن ناصر الشجني، الواقع في جبل مذبح غربي العاصمة، قبل أن ينهبوا كل محتوياته ويتمركزوا فيه.







وأضافت أن السيطرة تمت بتوجيهات من القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، ذراع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في السيطرة على ممتلكات الخصوم السياسيين لها ونهبها.



وينحدر العميد الشجني من مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار وسط اليمن، وهو أحد العسكريين المناوئين للمليشيا المدعومة من إيران.



وسبق أن سيطرت جماعة الحوثي على العديد من ممتلكات خصومها السياسيين ونهبت محتوياتها بحجة موالاتهم لما تسميه بالعدوان، في إشارة إلى التحالف العربي الداعم لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.



وأواخر يناير الماضي، سيطرت الجماعة الحوثية على أكبر الجامعات الخاصة في اليمن "جامعة العلوم والتكنولوجيا" والمستشفى التابع لها، واختطفت رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان وعينت إدارة تابعة لها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اقتحم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي منزل ضابط في القوات الحكومية، بالعاصمة صنعاء، في إطار حملة الجماعة لمصادرة أملاك معارضيها في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين، اقتحموا منزل قائد محور ذمار في الجيش الحكومي العميد الركن ناصر الشجني، الواقع في جبل مذبح غربي العاصمة، قبل أن ينهبوا كل محتوياته ويتمركزوا فيه.وأضافت أن السيطرة تمت بتوجيهات من القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر، ذراع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في السيطرة على ممتلكات الخصوم السياسيين لها ونهبها.وينحدر العميد الشجني من مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار وسط اليمن، وهو أحد العسكريين المناوئين للمليشيا المدعومة من إيران.وسبق أن سيطرت جماعة الحوثي على العديد من ممتلكات خصومها السياسيين ونهبت محتوياتها بحجة موالاتهم لما تسميه بالعدوان، في إشارة إلى التحالف العربي الداعم لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.وأواخر يناير الماضي، سيطرت الجماعة الحوثية على أكبر الجامعات الخاصة في اليمن "جامعة العلوم والتكنولوجيا" والمستشفى التابع لها، واختطفت رئيس الجامعة الدكتور حميد عقلان وعينت إدارة تابعة لها.







الحوثيون صنعاء القوات الحكومية



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