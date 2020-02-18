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أول تعليق للرئاسة التركية على خبر تدمير سفينة لها في ليبيا

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لا تؤكد معلومات تفيد بأن سفينتها غرقت خلال هجوم صاروخي في ميناء طرابلس.



وقال قالين ردا على سؤال حول قصف سفينة تركية في ميناء طرابلس اليوم الثلاثاء "كان هناك قصف، لكن لم تقع إصابات. وتم الرد على مصدر هذه النيران".

وتابع قائلا "أستطيع القول إنه بعد هذا هدأ الموقف".



وكانت الصفحة الرسمية للجيش الليبي على موقع فيسبوك قد نشرت في وقت سابق أن " "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".



ثم عدلت الخبر وقالت "تم أشتعال النيران في السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".



وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لا تؤكد معلومات تفيد بأن سفينتها غرقت خلال هجوم صاروخي في ميناء طرابلس.وقال قالين ردا على سؤال حول قصف سفينة تركية في ميناء طرابلس اليوم الثلاثاء "كان هناك قصف، لكن لم تقع إصابات. وتم الرد على مصدر هذه النيران".وتابع قائلا "أستطيع القول إنه بعد هذا هدأ الموقف".وكانت الصفحة الرسمية للجيش الليبي على موقع فيسبوك قد نشرت في وقت سابق أن " "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".ثم عدلت الخبر وقالت "تم أشتعال النيران في السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.







تركيا تدمير سفينة ليبيا



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