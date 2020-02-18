توجيهات من الرئيس هادي بالتعامل بحزم مع من تسببوا بأعمال تخريبية في المهرة

*يمن برس - متابعة
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الاجهزة الامنية بالتعامل بحزم مع احداث المهرة.
وأكد وزير الاعلام معمر الارياني: أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه كافة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة #المهرة.
مضيفًا : بسرعة التعامل بحزم واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة ضد من يقلقون الأمن والسكينة العامة بالمحافظة.
واختتم:وقضت توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة قضت بالتعامل بحزم مع المخربين والمهربين وقطاع الطرق وفرض النظام والقانون وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تلك الاعمال
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك