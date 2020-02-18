القوات الحكومية تحبط محاولة تسلل لجماعة الحوثي في الجوف

*يمن برس - الجوف
أحبطت القوات الحكومية، محاولة تسلل لقوات الحوثي، اليوم الثلاثاء، باتجاه مواقع محررة، جنوبي محافظة الجوف.
وذكر مصدر في القوات الحكومية أن مجموعة حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبال المحزمات، إلا أن قوات الجيش استهدفتها وأجبرتها على التراجع.
في السياق أكد مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسيه أن قوات الجيش مستمرة في مطاردتها لمسلحي الجماعة الحوثية، في الجبال المحاذية لمحافظة صنعاء، وتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على امتداد جبهات محافظة الجوف.
من جانبه قال قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري، في تصريح نقله موقع القوات الحكومية ”سبتمبر نت” أن محافظة الجوف عصية على الحوثي، بفضل صمود القوات المسلحة، والتفاف ابناءها، حول المشروع الوطني.
وأضاف أن معارك جبهات الجوف هي بوابة لمحافظة صنعاء، مؤكدا أن القوات ومعها أبناء المحافظة لقنوا الجماعة الحوثية دورسا لن تنساها.
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