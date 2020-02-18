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التحالف يخرج عن صمته ويعلق على أحداث المهرة الدامية
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 10:10:00 مساءً

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التحالف يخرج عن صمته ويعلق على أحداث المهرة الدامية
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*يمن برس - المهرة
قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية إن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطر أمني حقيقي يقوض جهود الحكومة الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وأوضح ناطق التحالف العقيد تركي المالكي أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أمس الاثنين تعطيل جهود الأجهزة الامنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة ، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية ، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية.

 وأشار إلى أن ماحدث ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن.. وقد أسفرت العملية عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين.

وبين العقيد المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.


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خاص - يمن برس

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