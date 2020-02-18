إسقاط طائرة حوثية مفخخة في الحديدة

*يمن برس - الحديدة
أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة (درون) حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان إنه "تم إسقاط طائرة مفخخة تابعة لجماعة الحوثي كانت تحلق في سماء المديرية، حيث قام الجنود باستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها بنجاح".
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن جماعة الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة منها طائرات درون وصواريخ كرروز يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران.
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