قيادي حوثي يحذر جماعته من الغرق في هذه الجبهة ويدعوها للانسحاب الفوري

*يمن برس - خاص
حذر القيادي الحوثي محمد المقالح عضو اللجنة الثورية العليا للحوثيين جماعته من الغرق في جبهات الجوف ومأرب (شمال وشرق اليمن).
وقال المقالح في تغريدة على "تويتر" إن جماعته وضعت عناصرها في أرض مفتوحة ناصحاً إياها بالابتعاد عن الغرق في الجبهات التكتيكية على حساب الجبهات الإستراتيجية.. وفق قوله.
وحذر المقالح جماعته من حرب استنزافية طويلة الأمد دون أن يتكبد الطرف الآخر (في إشارة إلى القوات الحكومية) خسائر مباشرة وفادحة داعياً جماعته إلى جعل الزمن حليفا لا عدواً لهم.
وتدور معارك عنيفة منذ نحو شهر في جبهات نهم ومأرب والجوف عقب شن الحوثيين هجوماً واسعاً على مواقع القوات الحكومية.
وقتل المئات من عناصر الحوثيين بنيران القوات الحكومية وغارات التحالف في المعارك الدائرة بينهم قيادات بارزة في الجماعة.
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