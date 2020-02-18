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منتخبنا الوطني يكتسح نظيره الماليزي في تصفيات كأس العالم
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 11:17:00 مساءً

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منتخبنا الوطني يكتسح نظيره الماليزي في تصفيات كأس العالم
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*يمن برس - متابعات
استهل المنتخب الوطني لناشئي التنس تحت 14 عام، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ينظمها الاتحاد الأندونيسي، بفوز ثمين على نظيره الماليزي 2/1. 

 واستطاع لاعبو المنتخب الفوز على ماليزيا بعد تعادلهم أمس في مباراة الفردي وتوقفت بسبب الأمطار ليتمكن اليوم من الفوز في مباراة الزوجي الفاصله 2/1. 

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني غداً الأربعاء مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سيرلانكا.

 يذكر أن التصفيات التي انطلقت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا تقام بالتعاون مع الاتحادين الدولي و الآسيوي للتنس وتتنافس فيها تسع دول من بينها اليمن.


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خاص - يمن برس

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