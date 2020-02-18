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منتخبنا الوطني يكتسح نظيره الماليزي في تصفيات كأس العالم

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*يمن برس - متابعات

استهل المنتخب الوطني لناشئي التنس تحت 14 عام، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ينظمها الاتحاد الأندونيسي، بفوز ثمين على نظيره الماليزي 2/1.



واستطاع لاعبو المنتخب الفوز على ماليزيا بعد تعادلهم أمس في مباراة الفردي وتوقفت بسبب الأمطار ليتمكن اليوم من الفوز في مباراة الزوجي الفاصله 2/1.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني غداً الأربعاء مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سيرلانكا.



يذكر أن التصفيات التي انطلقت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا تقام بالتعاون مع الاتحادين الدولي و الآسيوي للتنس وتتنافس فيها تسع دول من بينها اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهل المنتخب الوطني لناشئي التنس تحت 14 عام، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ينظمها الاتحاد الأندونيسي، بفوز ثمين على نظيره الماليزي 2/1.واستطاع لاعبو المنتخب الفوز على ماليزيا بعد تعادلهم أمس في مباراة الفردي وتوقفت بسبب الأمطار ليتمكن اليوم من الفوز في مباراة الزوجي الفاصله 2/1.ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني غداً الأربعاء مباراته الثانية أمام نظيره منتخب سيرلانكا.يذكر أن التصفيات التي انطلقت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا تقام بالتعاون مع الاتحادين الدولي و الآسيوي للتنس وتتنافس فيها تسع دول من بينها اليمن.







اليمن نائشين التنس ماليزيا



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