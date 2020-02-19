عاجل.. انفجار بالقرب من صافر شرق مأرب ومصدر يكشف التفاصيل (صور)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

انفجار مقط

*يمن برس - خاص

هز انفجار قبل قليل مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، عقب اشتعال النيران في ناقلة غاز بالطريق الرابط بين منشأة صافر النفطية ومدينة مأرب.

وقال مراسل "يمن برس" ان مقطورة غاز انفجرت بالطريق العام والرئيسي الرابط بين مصفاة صافر ومدينة مارب، نتيجة اشتعال النيران في الاطارات.

وأوضح المراسل ان الانفجار اسفر عن تدمير المقطورة بالكامل ولم تذكر أية إصابات أو خسائر بشرية في الحادثة.











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هز انفجار قبل قليل مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، عقب اشتعال النيران في ناقلة غاز بالطريق الرابط بين منشأة صافر النفطية ومدينة مأرب.وقال مراسل "يمن برس" ان مقطورة غاز انفجرت بالطريق العام والرئيسي الرابط بين مصفاة صافر ومدينة مارب، نتيجة اشتعال النيران في الاطارات.وأوضح المراسل ان الانفجار اسفر عن تدمير المقطورة بالكامل ولم تذكر أية إصابات أو خسائر بشرية في الحادثة.







مارب صافر انفجار ناقلة غاز



شارك الخبر أصدقاءك:



425

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

