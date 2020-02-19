عاجل.. انفجار بالقرب من صافر شرق مأرب ومصدر يكشف التفاصيل (صور)
*يمن برس - خاص
هز انفجار قبل قليل مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، عقب اشتعال النيران في ناقلة غاز بالطريق الرابط بين منشأة صافر النفطية ومدينة مأرب.
وقال مراسل "يمن برس" ان مقطورة غاز انفجرت بالطريق العام والرئيسي الرابط بين مصفاة صافر ومدينة مارب، نتيجة اشتعال النيران في الاطارات.
وأوضح المراسل ان الانفجار اسفر عن تدمير المقطورة بالكامل ولم تذكر أية إصابات أو خسائر بشرية في الحادثة.
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