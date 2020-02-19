 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عاجل.. انفجار بالقرب من صافر شرق مأرب ومصدر يكشف التفاصيل (صور)
عاجل.. انفجار بالقرب من صافر شرق مأرب ومصدر يكشف التفاصيل (صور)
الاربعاء, 19 فبراير, 2020 12:06:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
انفجار مقط
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
انفجار مقط

*يمن برس - خاص
هز انفجار قبل قليل مديرية الوادي شرق محافظة مأرب، عقب اشتعال النيران في ناقلة غاز بالطريق الرابط بين منشأة صافر النفطية ومدينة مأرب.
وقال مراسل "يمن برس" ان مقطورة غاز انفجرت بالطريق العام والرئيسي الرابط بين مصفاة صافر ومدينة مارب، نتيجة اشتعال النيران في الاطارات.
وأوضح المراسل ان الانفجار اسفر عن تدمير المقطورة بالكامل ولم تذكر أية إصابات أو خسائر بشرية في الحادثة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
425
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©