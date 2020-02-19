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فنانة مصرية شهيرة تهدد بالانتحار في بث مباشر على "إنستغرام"

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*يمن برس - متابعات

هددت الفنانة منى فاروق، ببث مباشر على "إنستغرام" بالانتحار بسبب معاناتها منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر،وأوضحت أنها قلقة من نبذ الناس والمجتمع لها رغم تظاهرهم بعكس ذلك.



وأضافت فاروق، أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس في التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون تحاشيها.



وذكرت أنها تعيش حاليا في الإمارات ولا تجد عملا، ولا تستطيع العودة لمصر لأنها تخاف حتى من السير في الشوارع خشية المضايقات، قائلة: "أنا غلطت أنا عارفه وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. بس أنا غلطت في حق نفسي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وأنا راضية بحكم ربنا وعدله الحمد لله.. بس أنا بحاول أعيش ومش عارفه".



وأضافت: "أنا معنديش أملاك.. أنا عايشة اليوم بيومه حرفيا، وتعبت وزهقت، وعايزة اشتغل واصرف على نفسي وعلى أهلي، فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال هيبقا قدامي حل إني أموت وارتاح.. وتقريبا مقداميش حل غير الموت وإني أنتحر".



وكانت منى فاروق وزميلتها الفنانة شيما الحاج قد حوكمتا على تورطهما وظهورهما في فيديو فاضح مع المخرج الشهير خالد يوسف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هددت الفنانة منى فاروق، ببث مباشر على "إنستغرام" بالانتحار بسبب معاناتها منذ خروجها من السجن قبل 8 أشهر،وأوضحت أنها قلقة من نبذ الناس والمجتمع لها رغم تظاهرهم بعكس ذلك.وأضافت فاروق، أنها لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس في التمثيل فقط، لأن الجميع يخافون منها ومن أزمتها ويفضلون تحاشيها.وذكرت أنها تعيش حاليا في الإمارات ولا تجد عملا، ولا تستطيع العودة لمصر لأنها تخاف حتى من السير في الشوارع خشية المضايقات، قائلة: "أنا غلطت أنا عارفه وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. بس أنا غلطت في حق نفسي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وأنا راضية بحكم ربنا وعدله الحمد لله.. بس أنا بحاول أعيش ومش عارفه".وأضافت: "أنا معنديش أملاك.. أنا عايشة اليوم بيومه حرفيا، وتعبت وزهقت، وعايزة اشتغل واصرف على نفسي وعلى أهلي، فلما تقفلوا عليا أبواب الحلال هيبقا قدامي حل إني أموت وارتاح.. وتقريبا مقداميش حل غير الموت وإني أنتحر".وكانت منى فاروق وزميلتها الفنانة شيما الحاج قد حوكمتا على تورطهما وظهورهما في فيديو فاضح مع المخرج الشهير خالد يوسف.







مصر منى فاروق انتحار



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