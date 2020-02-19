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بيان روسي هام بشأن اليمن

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*يمن برس - متابعات

جدد السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وقوف بلاده إلى جانب اليمن ومساعدته للخروج من الأزمة الراهنة.



جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء برئيس الحكومة معين عبد الملك في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، حسبما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.



وقال السفير الروسي إن طول أمد الأزمة في اليمن يصعب من التسوية ويعقدها ويؤثر سلبا على الوضع الإنساني.



وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأولي للإفراج عن الأسرى الموقع في الأردن بين الحكومة والحوثيين في فتح فرص وآفاق السلام.



وعن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد سفير روسيا دعمه للاتفاق وتجاوز البطء في تنفيذه بأولوياته دون انتقاء، وهو خطوة في تحقيق السلام الشامل.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك جدد السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وقوف بلاده إلى جانب اليمن ومساعدته للخروج من الأزمة الراهنة.جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء برئيس الحكومة معين عبد الملك في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، حسبما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.وقال السفير الروسي إن طول أمد الأزمة في اليمن يصعب من التسوية ويعقدها ويؤثر سلبا على الوضع الإنساني.وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق الأولي للإفراج عن الأسرى الموقع في الأردن بين الحكومة والحوثيين في فتح فرص وآفاق السلام.وعن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد سفير روسيا دعمه للاتفاق وتجاوز البطء في تنفيذه بأولوياته دون انتقاء، وهو خطوة في تحقيق السلام الشامل.







اليمن روسيا الازمة



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