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شطب أسماء شقيق طارق صالح ونجله من اتفاق تبادل الأسرى

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طارق صالح

*يمن برس - خاص

كشف برلماني يمني، عن تجاهل اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين أسماء شقيق العميد الركن طارق صالح ونجله، المختطفين لدى الحوثيين منذ انتفاضة ديسمبر 2017.



وقال البرلماني عبد الرحمن معزب، في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، "لماذا تم استثناء محمد محمد عبد الله صالح وعفاش طارق صالح من قوائم تبادل الأسرى في الاتفاق الذي جرى مؤخراً الحكومة والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان.



وأضاف أن اتفاق ستوكهولم كله، نتيجة من نتائج انتصارات القوات المشتركة والمقاومة الوطنية وبالرغم من ذلك خلت قوائم تبادل الاسرى من المذكورين أعلاه.. الله المستعان، جهة تنتصر وتقدم التضحيات، وجهة تقطف الثمار وتفاوض، ثم لا تهتم باهتماماتها.. وفق قوله.



وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من طارق صالح أو أسرة الرئيس الراحل صالح حول الموضوع.



وينص الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في عمان على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة والحوثيين في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف برلماني يمني، عن تجاهل اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين أسماء شقيق العميد الركن طارق صالح ونجله، المختطفين لدى الحوثيين منذ انتفاضة ديسمبر 2017.وقال البرلماني عبد الرحمن معزب، في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، "لماذا تم استثناء محمد محمد عبد الله صالح وعفاش طارق صالح من قوائم تبادل الأسرى في الاتفاق الذي جرى مؤخراً الحكومة والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان.وأضاف أن اتفاق ستوكهولم كله، نتيجة من نتائج انتصارات القوات المشتركة والمقاومة الوطنية وبالرغم من ذلك خلت قوائم تبادل الاسرى من المذكورين أعلاه.. الله المستعان، جهة تنتصر وتقدم التضحيات، وجهة تقطف الثمار وتفاوض، ثم لا تهتم باهتماماتها.. وفق قوله.وحتى اللحظة لم يصدر أي تعليق من طارق صالح أو أسرة الرئيس الراحل صالح حول الموضوع.وينص الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في عمان على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة والحوثيين في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.







اتفاق الاسرى شقيق طارق صالح عفاش طارق



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