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توضيح هام من المالية حول صرف مرتبات هذه الفئة مع الزيادة
الاربعاء, 19 فبراير, 2020 02:20:00 صباحاً

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وزارة المالية تكشف سبب تأخر صرف مرتبات الموظفين
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وزارة المالية تكشف سبب تأخر صرف مرتبات الموظفين

*يمن برس - عدن

استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، مزاعم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بتوقيف الوزارة صرف الزيادة المستحقة للمتقاعدين.

ونفى الذات المصدر ما أورده رئيس هيئة التأمينات علي ناصر الهدار في تصريح سابق، مؤكدا صرف مرتبات المتقاعدين مع الزيادة حتى فبراير 2020م.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن:" وزارة المالية تتحمل دعم شهري للتأمينات منذ نقلها الى العاصمة المؤقتة عدن، لتغطية فارق معاشات المتقاعدين والتسويات وغلاء المعيشة بواقع 15 بالمائة، في ظل استيلاء جماعة الحوثي على موارد الهيئة وعجزها عن تحصيل إيراداتها بما يغطي نفقاتها.

واستغرب المصدر مطالبة الهيئة بنقل ارصدتها في البنك المركزي بصنعاء، التي استولت عليها جماعة الحوثي، قبل نقل البنك المركزي الى عدن في عام 2017م.

واكد المصدر ان وزارة المالية تبذل جهودا كبيرة للوفاء بالالتزامات الملحة والضرورية في هذا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإصلاح الاختلالات أينما وجدت في مؤسسات الدولة، والزام الجهات الاستثمارية على تفعيل عملية تحصيل إيراداتها بما يحافظ على المال العام ويرفد الخزينة العامة للدولة. 
 


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خاص - يمن برس

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