الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / توضيح هام من المالية حول صرف مرتبات هذه الفئة مع الزيادة

توضيح هام من المالية حول صرف مرتبات هذه الفئة مع الزيادة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

وزارة المالية تكشف سبب تأخر صرف مرتبات الموظفين

*يمن برس - عدن



استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، مزاعم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بتوقيف الوزارة صرف الزيادة المستحقة للمتقاعدين.



ونفى الذات المصدر ما أورده رئيس هيئة التأمينات علي ناصر الهدار في تصريح سابق، مؤكدا صرف مرتبات المتقاعدين مع الزيادة حتى فبراير 2020م.



وقال المصدر في تصريح صحفي إن:" وزارة المالية تتحمل دعم شهري للتأمينات منذ نقلها الى العاصمة المؤقتة عدن، لتغطية فارق معاشات المتقاعدين والتسويات وغلاء المعيشة بواقع 15 بالمائة، في ظل استيلاء جماعة الحوثي على موارد الهيئة وعجزها عن تحصيل إيراداتها بما يغطي نفقاتها.



واستغرب المصدر مطالبة الهيئة بنقل ارصدتها في البنك المركزي بصنعاء، التي استولت عليها جماعة الحوثي، قبل نقل البنك المركزي الى عدن في عام 2017م.



واكد المصدر ان وزارة المالية تبذل جهودا كبيرة للوفاء بالالتزامات الملحة والضرورية في هذا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإصلاح الاختلالات أينما وجدت في مؤسسات الدولة، والزام الجهات الاستثمارية على تفعيل عملية تحصيل إيراداتها بما يحافظ على المال العام ويرفد الخزينة العامة للدولة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، مزاعم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بتوقيف الوزارة صرف الزيادة المستحقة للمتقاعدين.ونفى الذات المصدر ما أورده رئيس هيئة التأمينات علي ناصر الهدار في تصريح سابق، مؤكدا صرف مرتبات المتقاعدين مع الزيادة حتى فبراير 2020م.وقال المصدر في تصريح صحفي إن:" وزارة المالية تتحمل دعم شهري للتأمينات منذ نقلها الى العاصمة المؤقتة عدن، لتغطية فارق معاشات المتقاعدين والتسويات وغلاء المعيشة بواقع 15 بالمائة، في ظل استيلاء جماعة الحوثي على موارد الهيئة وعجزها عن تحصيل إيراداتها بما يغطي نفقاتها.واستغرب المصدر مطالبة الهيئة بنقل ارصدتها في البنك المركزي بصنعاء، التي استولت عليها جماعة الحوثي، قبل نقل البنك المركزي الى عدن في عام 2017م.واكد المصدر ان وزارة المالية تبذل جهودا كبيرة للوفاء بالالتزامات الملحة والضرورية في هذا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وإصلاح الاختلالات أينما وجدت في مؤسسات الدولة، والزام الجهات الاستثمارية على تفعيل عملية تحصيل إيراداتها بما يحافظ على المال العام ويرفد الخزينة العامة للدولة.







عدن المالية مرتبات المتقاعدين



شارك الخبر أصدقاءك:



243

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







