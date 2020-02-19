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فوائد غير متوقعة للخيار.. ما هي؟

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*يمن برس - متابعات

حتوي الخيار على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، كما أنه يلعب دوراً في حماية العين من الإصابة ببعض الأمراض، ومنها:



1- تجاعيد العينين



يتيمز الخيار باحتوائه على نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، ووضع بعض شرائحه على العينين، يساعد على حماية البشرة المحيطة بها من الإصابة بالإجهاد التأكسدي، وهو ما يقلل من خطر ظهور التجاعيد في تلك المنطقة، ومكافحة علامات الشيخوخة، نتيجة قدرته الفعالة على منع نشاط جذور البشرة.



2- تهيج والتهابات العين



تنتج الإصابة بتهيج والتهابات العين لأسباب متعددة، منها الحساسية الموسمية والتعرض للأتربة واستخدام بعض مستحضرات التجميل والعطور، الأمر الذي يصيبها بالأحمرار، وهنا يأتي دور الخيار في تخفيف حدة تلك الالتهابات، وعلاجها، عن طريق وضع بعض الشرائح على المنطقة المصابة بالتهيج.



3- الهالات السوداء



يتضمن الخيار نسبة كبيرة من فيتامين "سي"، يمنحه قدرة كبيرة على علاج الهالات السوداء التي تحيط بالعينين نتيجة السهر وعدم الحصول على عدد كافي من ساعات النوم، فضلاً عن التعرض للضغط النفسي والتوتر.



ويعمل الخيار على إيقاف تمدد الأوردة التي في الأوعية الدموية، وتتسبب في ظهور تلك الهالات السوداء.



4- تورم العينين



إن إحتواء الخيار على نسبة كبيرة من المياه وفيتامين "سي" وحمضي الكافيين، والاسكوربيك الذي يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وعلاج الانتفاخات، والتورمات التي تصيب المنطقة الجلدية المحيطة بالعين، نتيجة العمل على تقليل الاحتباس المائي في تلك المنطقة، ونقلها إلى أجزاء أخرى في الجسم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حتوي الخيار على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، كما أنه يلعب دوراً في حماية العين من الإصابة ببعض الأمراض، ومنها:1- تجاعيد العينينيتيمز الخيار باحتوائه على نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، ووضع بعض شرائحه على العينين، يساعد على حماية البشرة المحيطة بها من الإصابة بالإجهاد التأكسدي، وهو ما يقلل من خطر ظهور التجاعيد في تلك المنطقة، ومكافحة علامات الشيخوخة، نتيجة قدرته الفعالة على منع نشاط جذور البشرة.2- تهيج والتهابات العينتنتج الإصابة بتهيج والتهابات العين لأسباب متعددة، منها الحساسية الموسمية والتعرض للأتربة واستخدام بعض مستحضرات التجميل والعطور، الأمر الذي يصيبها بالأحمرار، وهنا يأتي دور الخيار في تخفيف حدة تلك الالتهابات، وعلاجها، عن طريق وضع بعض الشرائح على المنطقة المصابة بالتهيج.3- الهالات السوداءيتضمن الخيار نسبة كبيرة من فيتامين "سي"، يمنحه قدرة كبيرة على علاج الهالات السوداء التي تحيط بالعينين نتيجة السهر وعدم الحصول على عدد كافي من ساعات النوم، فضلاً عن التعرض للضغط النفسي والتوتر.ويعمل الخيار على إيقاف تمدد الأوردة التي في الأوعية الدموية، وتتسبب في ظهور تلك الهالات السوداء.4- تورم العينينإن إحتواء الخيار على نسبة كبيرة من المياه وفيتامين "سي" وحمضي الكافيين، والاسكوربيك الذي يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وعلاج الانتفاخات، والتورمات التي تصيب المنطقة الجلدية المحيطة بالعين، نتيجة العمل على تقليل الاحتباس المائي في تلك المنطقة، ونقلها إلى أجزاء أخرى في الجسم.







فوائد الخيار صحة



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