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فيديو لطفلة نانسي عجرم يشعل مواقع التواصل
الاربعاء, 19 فبراير, 2020 07:09:00 صباحاً

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فيديو لطفلة نانسي عجرم يشعل مواقع التواصل
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*يمن برس - متابعة خاصة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مشهد تمثيلي لـ"إيلا" ابنة المطربة اللبنانية نانسي عجرم بإعجاب كبير

فيديو المشهد التمثيلي ظهرت فيه "إيلا" وهي تُقلِّد الفنانة السورية شكران مرتجي وتضع كثيرا من أحمر الشفاه.

ونال أداء "إيلا" (8 سنوات)، في الفيديو الذي نُشِر عبر تطبيق "تيك توك"، إعجاب المتابعين الذين أشاد قطاع كبير منهم بخفة ظل ابنة نانسي عجرم وحضورها وقدرتها على التقمّص.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم أحيت، الجمعة الماضي، حفلاً ضخماً في استاد القاهرة الدولي ضمن احتفالات عيد الحب، وهو حفلها الأول بعد واقعة قتل مقتحم منزلها في لبنان، في يناير/كانون الثاني الماضي.


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خاص - يمن برس

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