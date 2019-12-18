عيدروس الزبيدي يلتقي قاتل زعيم الحوثيين (صورة)

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 09:07:00 PM
استقبلآ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اللواء ثابت جواس قائد محور العند،آ قائد اللواء 131 مشاة. آ  وبحسب الموقع الإلكتروني ... التفاصيل
مركزي صنعاء يمهل حائزي العملة الجديدة 30 يوماً لاستبدالها بنقود إلكترونية

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 08:44:00 PM
منح البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، مهلة 30 يوماً للمواطنين الذين يملكون عملة جديدة لاستبدالها بالعملة القديمة أو النقود الالكترونية. وأقر البنك المركزي في بيان ... التفاصيل
إصابة خمسة مدنيين جلهم أطفال بانفجار لغم حوثي في الجوف

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 08:15:00 PM
أصيب اليوم الأربعاء خمسة مدنيين بينهم أطفال جراء انفجار لغم أرضي حوثي في مديرية المتون غرب محافظة الجوف. مصادر محلية بمحافظة الجوف قالت إن لغما أرضيا زرعته ميليشيا الحوثي ... التفاصيل
عبد الملك الحوثي يظهر في الجامع الكبير بصنعاء

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 07:51:00 PM
عقدت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء،آ لقاءً موسعاً في الجامع الكبير بالعاصمة صنعاء جمع رجال دين وشخصيات اجتماعية ومسؤولين في الحكومة التي شكلتها المليشيات. آ  وألقى الحوثي ... التفاصيل
فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات للبيع دعماً لفقراء تعز

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 07:14:00 PM
أكدت الفنانة التشكيلية دلال ثابت أنها قامت ببيع إحدى لوحاتها الفنية عن طريق المزاد العلني بمبلغ 200 دولار امريكي، دعما للأسر الفقيرة بمحافظة تعز . وقالت ثابت في منشوراً جديداً على صفحتها ... التفاصيل
إصابة العشرات في موزع بتعز بالحميات الفيروسية وحمى الضنك

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 06:43:00 PM
أكدت مصادر طبية تزايد حالات الإصابة بالحميات الفيروسية وحمى الضنك بشكل كبير هذا الشهر في مديرية موزع غرب محافظة تعز. وأكد مدير مكتب الصحة في المديرية عبدالرحيم القاسمي أن المرفق الصحي في ... التفاصيل
31 قتيلاً وجريحًا حوثيًا يصلون إلى ذمار خلال أسبوع

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 05:51:00 PM
وصل عشرات القتلى والجرحى من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية إلى محافظة ذمار، خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، عقب سقوطهم في جبهات القتال بالضالع والساحل الغربي. وقالت مصادر طبية وأخرى ... التفاصيل
بيان هام من شركة نفط صنعاء حول أزمة المشتقات النفطية

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 05:20:00 PM
آ  نفتآ شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين وجود أزمة في المشتقات النفطية مشيراًآ إلى أن عدد المحطات العاملة في الأثناء (126) محطة في أمانة العاصمة على وجه الخصوص. وأوضحت في بيان ... التفاصيل
فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات فنية للبيع دعماً لفقراء تعز

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 05:15:00 PM
أكدت الفنانة التشكيلية دلال ثابت أنها قامت ببيع إحدى لوحاتها الفنية عن طريق المزاد العلني بمبلغ 200 دولار امريكي، دعما للأسر الفقيرة بمحافظة تعز . وقالت ثابت في منشوراً جديداً على ... التفاصيل
شاهد كنوزًا و آثارًا يعثر عليها مواطنون في قدس بتعز تكشف عن حضارة موغلة في القدم "صور"

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 05:08:00 PM
أعلن أهالي منطقة الكدرة بمديرية قدس المواسط بمحافظة تعز عثورهم على ثروة كبيرة من الآثار القديمة، من تماثيل ومجوهرات ومستلزمات تعود إلى الزمن القديم.آ  وقال الشيخ عمار طربوش القدسي أحد ... التفاصيل
انشقاق خمسة من ضباط الجيش الوطني وانضمامهم للحوثيين

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 04:30:00 PM
آ  كشف القيادي الحوثي محمد البخيتي، اليوم الأربعاء، عن انشقاق خمسة من ضباط وجنود الجيش الوطني وانضمامهم للحوثيين. آ  وقال البخيتي في تدوينة على "فيسبوك" إنه تشرف ... التفاصيل
بدء اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة في المياه الدولية

* يمن برس - Wednesday, 18 December, 2019 03:45:00 PM
تبدأ اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة على متن سفينة الأمم المتحدة برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت غوها. آ  وقالت مصادر ... التفاصيل

عيدروس الزبيدي يلتقي قاتل زعيم الحوثيين (صورة)
مركزي صنعاء يمهل حائزي العملة الجديدة 30 يوماً لاستبدالها بنقود إلكترونية
إصابة خمسة مدنيين جلهم أطفال بانفجار لغم حوثي في الجوف
عبد الملك الحوثي يظهر في الجامع الكبير بصنعاء
فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات للبيع دعماً لفقراء تعز
إصابة العشرات في موزع بتعز بالحميات الفيروسية وحمى الضنك
31 قتيلاً وجريحًا حوثيًا يصلون إلى ذمار خلال أسبوع
بيان هام من شركة نفط صنعاء حول أزمة المشتقات النفطية
فنانة تشكيلية تعرض 3 لوحات فنية للبيع دعماً لفقراء تعز
شاهد كنوزًا و آثارًا يعثر عليها مواطنون في قدس بتعز تكشف عن حضارة موغلة في القدم "صور"
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خاص - يمن برس

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