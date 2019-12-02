عبدالواسع المطري أفضل لاعب في مواجهة اليمن والعراق

*يمن برس - خاص
حصل مهاجم منتخبنا الوطني عبد الواسع المطري على لقب أفضل لاعب بمواجهة اليمن والعراق التي أقيمت مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة ضمن المجموعة الأولى في بطولة خليجي 24.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24، نجم المنتخب الوطني عبد الواسع المطري رجلا للمباراة التي جمعت اليمن أمام أسود الرافدين في الجولة الثالثة من بطولة خليجي 24.
وكان المطري المحترف في نادي النهضة العماني، سجل هدفاً رائعاً للمنتخب الوطني في مرمى العراق إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وقدم منتخبنا الوطني مساء اليوم أفضل مبارياته في كأس الخليج بمواجهة العراق والتي انتهت بالتعادل السلبي مع واحد من أقوى المنتخبات في البطولة.
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