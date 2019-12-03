الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / شيخ الأزهر يتدخل بعد تزايد حالات الانتحار بمصر

شيخ الأزهر يتدخل بعد تزايد حالات الانتحار بمصر

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، رسالة للشباب في مصر، مطالبا بالاهتمام بالصحة النفسية، مشيرا إلى ضرورة وضعها في أولوية كل الحكومات.



وقال الطيب خلال استقباله مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية والتوافق المجتمعي أحمد عكاشة، إن "الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم".



وتابع: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية، مؤكدا أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات".



يشار إلى أن الأيام الماضية كانت قد شهدت وقوع عدد من حالات الانتحار، كما وأحدث مقطع فيديو لواقعة انتحار أحد الشباب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة يوم أمس ضجة على مواقع التواصل.



وكان شاب آخر قد أقدم على الانتحار يوم أمس الاول، حيث لقي مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض، كما قام شاب أخر بالانتحار في ترعة الإبراهيمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، رسالة للشباب في مصر، مطالبا بالاهتمام بالصحة النفسية، مشيرا إلى ضرورة وضعها في أولوية كل الحكومات.وقال الطيب خلال استقباله مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية والتوافق المجتمعي أحمد عكاشة، إن "الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم".وتابع: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية، مؤكدا أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات".يشار إلى أن الأيام الماضية كانت قد شهدت وقوع عدد من حالات الانتحار، كما وأحدث مقطع فيديو لواقعة انتحار أحد الشباب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة يوم أمس ضجة على مواقع التواصل.وكان شاب آخر قد أقدم على الانتحار يوم أمس الاول، حيث لقي مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض، كما قام شاب أخر بالانتحار في ترعة الإبراهيمية.







مصر انتحار الازهر



شارك الخبر أصدقاءك:



1554

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.



