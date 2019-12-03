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الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات الطقس غداً الأربعاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

حذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر في المياه الإقليمية الوطنية وأرخبيل سقطرى من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ونبه المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم ، الثلاثاء، المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن، محذراً سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز، إب، المحويت، حجة، و ريمه من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.



وقال المركز إن المياه الإقليمية لبلادنا تتأثر بالاضطراب المداري (منخفض جوي متعمق) في جنوب غرب بحر العرب، متوقعاً اضطراب البحر في شرق وجنوب أرخبيل سقطرى بسبب اقتراب المنخفض المداري وأن تكون تأثيراته أكثر خلال الـ 48 ساعة القادمة في سرعة الرياح وهطول الأمطار.



وأشار إلى أن الطقس في الأرخبيل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار رعدية متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 25 عقدة.



وفي السواحل الجنوبية والشرقية أفاد المركز أن الطقس غائم جزئياً وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 8 إلى 18 عقدة على خليج عدن وباب المندب، ومن 5 الى 15 عقدة على الشريط الساحلي الشرقي.



ووفقاً للنشرة سيكون الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، صحواً وبارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، حيث تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات تعز، إب، المحويت، حجة، و ريمه.كما سيكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على كل من حجة، المحويت، تعز وإب.



وذكر المركز أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً وبارداً نسبياً مع تشكل السحب المنخفضة المتفرقة على أجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.



وتوقع المركز أن يكون الطقس في السواحل الغربية صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال، مع احتمال هطول أمطار متفرقة ورعدية على المناطق الجبلية لمحافظة الحديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذر المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر في المياه الإقليمية الوطنية وأرخبيل سقطرى من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ 24 ساعة المقبلة.ونبه المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم ، الثلاثاء، المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة الأطفال وكبار السن، محذراً سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز، إب، المحويت، حجة، و ريمه من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.وقال المركز إن المياه الإقليمية لبلادنا تتأثر بالاضطراب المداري (منخفض جوي متعمق) في جنوب غرب بحر العرب، متوقعاً اضطراب البحر في شرق وجنوب أرخبيل سقطرى بسبب اقتراب المنخفض المداري وأن تكون تأثيراته أكثر خلال الـ 48 ساعة القادمة في سرعة الرياح وهطول الأمطار.وأشار إلى أن الطقس في الأرخبيل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار رعدية متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 25 عقدة.وفي السواحل الجنوبية والشرقية أفاد المركز أن الطقس غائم جزئياً وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 8 إلى 18 عقدة على خليج عدن وباب المندب، ومن 5 الى 15 عقدة على الشريط الساحلي الشرقي.ووفقاً للنشرة سيكون الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، صحواً وبارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، حيث تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات تعز، إب، المحويت، حجة، و ريمه.كما سيكون صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على كل من حجة، المحويت، تعز وإب.وذكر المركز أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحواً وبارداً نسبياً مع تشكل السحب المنخفضة المتفرقة على أجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.وتوقع المركز أن يكون الطقس في السواحل الغربية صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال، مع احتمال هطول أمطار متفرقة ورعدية على المناطق الجبلية لمحافظة الحديدة.







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