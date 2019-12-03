بعد مقتل قائده.. زحف حوثي كبير على مواقع اللواء 35 مدرع بتعز
*يمن برس - خاص
تمكنت وحدات من اللواء 35 مدرع، مساء اليوم الثلاثاء، من كسر زحف كبير شنته مليشيات الحوثي، على مواقع اللواء في جبهة الاقروض جنوب شرق (محافظة تعز).
وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً مصحوباً بقصف مدفعي مكثف على مواقع تمركز اللواء في منطقتي الخلل والرضعة بجبهة الأقروض التابعة لمديرية المسراخ جنوب شرق تعز.
وأكد المصدر أن قوات اللواء 35 تصدت لهجمات مليشيا الحوثي وإحباط محاولاتها بالتقدم، وتكبيدها خسائر فادحة.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي بعد يوم واحد من مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان محمد الحمادي، في مسقط رأسه بمنطقة بني حماد بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز.
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