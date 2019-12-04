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صدور تقرير عزل ترامب والأدلة ضده هائلة

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*يمن برس - متابعات

ذكر تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء ، أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة".





وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترامب أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس.



وأضاف "ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس".



وأوضح التقرير أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترامب ورئيس أوكرانيا كان تصعيدا مثيرا لحملة استمرت شهورا لتحقيق "مكاسب سياسية"



وأضاف التقرير أن الرئيس ترامب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأميركية تدخل حكومة أجنبية وهي أوكرانيا ليستفيد من ذلك في إعادة انتخابه.



من جانبه، اعتبر البيت الأبيض بعد نشر التقرير أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.



ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ذكر تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء ، أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونغرس "هائلة".وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترامب أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس.وأضاف "ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس".وأوضح التقرير أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترامب ورئيس أوكرانيا كان تصعيدا مثيرا لحملة استمرت شهورا لتحقيق "مكاسب سياسية"وأضاف التقرير أن الرئيس ترامب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأميركية تدخل حكومة أجنبية وهي أوكرانيا ليستفيد من ذلك في إعادة انتخابه.من جانبه، اعتبر البيت الأبيض بعد نشر التقرير أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.ونقلت "فرانس برس" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديموقراطيين، مشبهة إياه بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".







ترامب اجراءات عزل مجلس الشيوخ



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