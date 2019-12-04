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مقتل 94 مسلحاً حوثياً خلال عشرة أيام في الساحل الغربي

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قتلى حوثيون

*يمن برس - متابعة خاصة

أكد مصدر عسكري في القوات المشتركة مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مع فشل خطة عملية كبرى للتصعيد في جبهة الساحل الغربي اليمني، خلال الأيام القليلة الماضية، حسب مصادر عسكرية.



وأفادت مصادر طبية، بوصول 94 جثة لقتلى من عناصر الميليشيا الحوثية، إلى مستشفيات بمدينتي الحديدة وصنعاء، خلال الأيام العشرة الأخيرة، جميعهم قضوا في مواجهات مع القوات المشتركة، بالساحل الغربي.



وأكدت أيضاً وصول 32 جريحاً من مقاتلي الحوثي، أصيبوا خلال الأيام الأخيرة بالحديدة.



في السياق، أكد مصدر طبي آخر، مقتل المسؤول الحوثي الأول عن فرق زراعة الألغام والعبوات المتفجرة في الساحل الغربي، موضحاً أن المدعو "نصر الله اللاحجي" لقي حتفه في المشفى متأثراً بإصابته في وقت سابق بمحافظة الحديدة".



وذكرت مصادر عسكرية، أن تصعيد الميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة جاءت عقب تكبدها خسائر كبيرة إثر استماتتها في تنفيذ هجمات ومحاولات تسلل فاشلة وتلقيها ضربات استباقية تكبدت فيها الكثير من الخسائر البشرية.



وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي، قد وصفت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة منذ ديسمبر من العام الماضي بموجب اتفاق استوكهولم بـ "العقيمة"، حيث زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة ولم تستطع حمايتهم من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مصدر عسكري في القوات المشتركة مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مع فشل خطة عملية كبرى للتصعيد في جبهة الساحل الغربي اليمني، خلال الأيام القليلة الماضية، حسب مصادر عسكرية.وأفادت مصادر طبية، بوصول 94 جثة لقتلى من عناصر الميليشيا الحوثية، إلى مستشفيات بمدينتي الحديدة وصنعاء، خلال الأيام العشرة الأخيرة، جميعهم قضوا في مواجهات مع القوات المشتركة، بالساحل الغربي.وأكدت أيضاً وصول 32 جريحاً من مقاتلي الحوثي، أصيبوا خلال الأيام الأخيرة بالحديدة.في السياق، أكد مصدر طبي آخر، مقتل المسؤول الحوثي الأول عن فرق زراعة الألغام والعبوات المتفجرة في الساحل الغربي، موضحاً أن المدعو "نصر الله اللاحجي" لقي حتفه في المشفى متأثراً بإصابته في وقت سابق بمحافظة الحديدة".وذكرت مصادر عسكرية، أن تصعيد الميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة جاءت عقب تكبدها خسائر كبيرة إثر استماتتها في تنفيذ هجمات ومحاولات تسلل فاشلة وتلقيها ضربات استباقية تكبدت فيها الكثير من الخسائر البشرية.وكانت القوات المشتركة في الساحل الغربي، قد وصفت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة منذ ديسمبر من العام الماضي بموجب اتفاق استوكهولم بـ "العقيمة"، حيث زادت خلالها معاناة أبناء الحديدة ولم تستطع حمايتهم من بطش وإجرام ميليشيات الحوثي.







94 قتيل حوثي معارك الساحل الغربي



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