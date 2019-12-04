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153 قتيلاً ومصاباً إثر حريق بمصنع في الخرطوم

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حريق بمصنع في الخرطوم

*يمن برس - وكالات



وصل عدد القتلى إلى 26 شخصاً وأصيب العشرات إثر الحريق الذي نجم عن انفجار في مصنع في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الثلاثاء.



وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في السماء بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم، وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث.



وقالت السفارة الهندية في الخرطوم على موقعها إن 50 من مواطنيها يعملون في المصنع وأن بعضهم ضمن الضحايا، بدون مزيد من التفاصيل.



وأفادت الحكومة في بيان أن "24 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من 130 شخصاً في حريق في منطقة صناعية" ناجم عن "انفجار صهريج يحتوي على غاز".



وبحسب المعلومات الأولية التي تمّ جمعها في المكان، فإن المصنع كان يفتقر الى معدات سلامة، وفق الحكومة.



وقالت "كان هناك أيضاً مواد قابلة للاشتعال معدة بشكل سيء، ما سمح بانتشار النيران"، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الحادث.



وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد إلى أن الجرحى نُقلوا إلى عدد من المستشفيات بالمدينة، وتمّ استدعاء أطباء خارج دوام عملهم للمساعدة في إسعاف المصابين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل عدد القتلى إلى 26 شخصاً وأصيب العشرات إثر الحريق الذي نجم عن انفجار في مصنع في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الثلاثاء.وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في السماء بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم، وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث.وقالت السفارة الهندية في الخرطوم على موقعها إن 50 من مواطنيها يعملون في المصنع وأن بعضهم ضمن الضحايا، بدون مزيد من التفاصيل.وأفادت الحكومة في بيان أن "24 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من 130 شخصاً في حريق في منطقة صناعية" ناجم عن "انفجار صهريج يحتوي على غاز".وبحسب المعلومات الأولية التي تمّ جمعها في المكان، فإن المصنع كان يفتقر الى معدات سلامة، وفق الحكومة.وقالت "كان هناك أيضاً مواد قابلة للاشتعال معدة بشكل سيء، ما سمح بانتشار النيران"، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الحادث.وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد إلى أن الجرحى نُقلوا إلى عدد من المستشفيات بالمدينة، وتمّ استدعاء أطباء خارج دوام عملهم للمساعدة في إسعاف المصابين.







حريق مصنع الخرطوم



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