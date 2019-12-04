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لليوم الثاني على التوالي ..المنخفض المداري يغرق "سقطرى" بمياه الأمطار الغزيرة
الاربعاء, 04 ديسمبر, 2019 04:04:00 مساءً

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مياه الأمطار في سقطرى
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مياه الأمطار في سقطرى

*يمن برس -سقطرى
قالت مصادر محلية في محافظة سقطرى، جنوبي شرق اليمن، إن المحافظة تشهد لليوم الثاني على التوالي تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية، جراء تأثرها بالمنخفض المداري الذي يضرب جنوب غرب بحر العرب.
 
وأكدت المصادر أن سيول الأمطار تغمر معظم مناطق محافظة أرخبيل "سقطرى"، وسط استمرار تساقط الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة لليوم الثاني على التوالي.
 
وأضافت المصادر أن السيول والأمطار الغزيرة، تسببت في عرقلة السير داخل المدينة وخارجها.
 
في السياق أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، تحذيرا للصيادين ومرتادي البحر في المياه الإقليمية وأرخبيل سقطرى من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
 
وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المياه الإقليمية اليمنية تتأثر بالاضطراب المداري (منخفض جوي متعمق) في جنوب غرب بحر العرب، متوقعاً اضطراب البحر في شرق وجنوب أرخبيل سقطرى بسبب اقتراب المنخفض المداري وأن تكون تأثيراته أكثر خلال الـ 48 ساعة القادمة في سرعة الرياح وهطول الأمطار.


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خاص - يمن برس

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