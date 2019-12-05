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إقرار رحلات جديدة من مطار الريان بالمكلا "تفاصيل"

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*يمن برس - متابعة خاصة



أكد مصدر في الخطوط الجوية اليمنية اعتماد رحلة خارجية رسمية لمطار الريان الدولي بالمكلا، من وإلى العاصمة المصرية القاهرة كل يوم أحد وذلك بعد ترتيب جدولة الرحلات الخارجية، وسيتم العمل بهذه الرحلة ابتداءً من يوم 15 ديسمبر 2019م.



وأضاف المصدر أن الرحلة ستقلع من القاهرة الساعة السادسة صباحاً، وتصل الريان الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ثم تقلع من الريان إلى القاهرة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .



يأتي ذلك عقب إعادة تشغيل مطار الريان الأسبوع الماضي ووصول أول طائرة من القاهرة الأربعاء الماضي بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد مصدر في الخطوط الجوية اليمنية اعتماد رحلة خارجية رسمية لمطار الريان الدولي بالمكلا، من وإلى العاصمة المصرية القاهرة كل يوم أحد وذلك بعد ترتيب جدولة الرحلات الخارجية، وسيتم العمل بهذه الرحلة ابتداءً من يوم 15 ديسمبر 2019م.وأضاف المصدر أن الرحلة ستقلع من القاهرة الساعة السادسة صباحاً، وتصل الريان الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ثم تقلع من الريان إلى القاهرة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً .يأتي ذلك عقب إعادة تشغيل مطار الريان الأسبوع الماضي ووصول أول طائرة من القاهرة الأربعاء الماضي بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات .







رحلات جديدة مطار الريان المكلا



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