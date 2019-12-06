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المجلس الانتقالي يعلن الحرب وينسف اتفاق الرياض

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*يمن برس - خاص



اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة الشرعية بالخروج عن نص اتفاق الرياض ومواصلة عملية التحشيد العسكري تجاه المحافظات الجنوبية.



ودعا المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، القوات الموالية للحكومة الشرعية للإنسحاب الفوري وعدم تجاوز خطوط التماس الحالية، مؤكداً على تمسك المجلس بحقه في الدفاع عن أرضه، وفق تعبيره.



وأشار متحدث الانتقالي إلى جهوزية القوات الموالية للمجلس لردع كل متطاول ومستهتر وفق قوله.. محذراً من محاولات الحكومة إفشال اتفاق الرياض.



وقال إن ”المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي”.



وتأتي تصريحات المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي عقب ساعات من اشتباكات بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس ووحدات من اللواء الأول حرس رئاسي في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب البلاد).



وأدت الاشتباكات إلى مقتل القيادي في صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي سالم عوض السامحي، بالإضافة إلى إحراق وتدمير 8 آليات عسكرية تابعة للطرفين.



وكان من المقرر أن تصل قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتقوم بحماية بمهمة في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، وفقاً لما تضمنه الملحق العسكري في اتفاق الرياض.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة الشرعية بالخروج عن نص اتفاق الرياض ومواصلة عملية التحشيد العسكري تجاه المحافظات الجنوبية.ودعا المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، القوات الموالية للحكومة الشرعية للإنسحاب الفوري وعدم تجاوز خطوط التماس الحالية، مؤكداً على تمسك المجلس بحقه في الدفاع عن أرضه، وفق تعبيره.وأشار متحدث الانتقالي إلى جهوزية القوات الموالية للمجلس لردع كل متطاول ومستهتر وفق قوله.. محذراً من محاولات الحكومة إفشال اتفاق الرياض.وقال إن ”المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد ميليشيا الحوثي”.وتأتي تصريحات المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي عقب ساعات من اشتباكات بين قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس ووحدات من اللواء الأول حرس رئاسي في مديرية أحور بمحافظة أبين (جنوب البلاد).وأدت الاشتباكات إلى مقتل القيادي في صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي سالم عوض السامحي، بالإضافة إلى إحراق وتدمير 8 آليات عسكرية تابعة للطرفين.وكان من المقرر أن تصل قوات اللواء الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتقوم بحماية بمهمة في القصر الرئاسي في منطقة معاشيق، وفقاً لما تضمنه الملحق العسكري في اتفاق الرياض.







عدن الانتقالي اتفاق الرياض



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