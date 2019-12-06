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ستة آلاف وثمانمائة طفل قتيل ومشوه منذ بدء الحرب في اليمن

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن الحرب في اليمن أدت لمقتل ألفي طفل وتشويه 4800 آخرين.



وأضافت المنظمة الأممية أن الحرب في اليمن خلفت 3.6 مليون شخص، بمن فيهم 2 مليون طفل، من النازحين داخلياً.



وأوضحت المنظمة في تقرير حديث لها، أن الحرب أدت لمقتل 2000 طفل وتشوه 4800 منذ بدء النزاع، فيما تم تجنيد 2700 طفل في القوات والجماعات المسلحة.



وبحسب التقرير يعاني أكثر من 368 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم.



وأشار التقرير إلى أن أضرار إغلاق المدارس والمستشفيات يهدد حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والصحية، مما يجعلهم عرضة لمخاوف أمنية خطيرة.



وأضاف أن هناك ما لا يقل عن مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة، في حين أن ما يقدر بـ 46 في المائة من الفتيات و 54 في المائة من الأولاد مسجلون في المدارس.



ولفتت المنظمة إلى أنه من المرجح أن تتسرب الفتيات في المرحلة الثانوية بسبب مشاكل أمنية ونقص المدرسات وعدم وجود مرافق ملائمة للمياه والصرف الصحي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن الحرب في اليمن أدت لمقتل ألفي طفل وتشويه 4800 آخرين.وأضافت المنظمة الأممية أن الحرب في اليمن خلفت 3.6 مليون شخص، بمن فيهم 2 مليون طفل، من النازحين داخلياً.وأوضحت المنظمة في تقرير حديث لها، أن الحرب أدت لمقتل 2000 طفل وتشوه 4800 منذ بدء النزاع، فيما تم تجنيد 2700 طفل في القوات والجماعات المسلحة.وبحسب التقرير يعاني أكثر من 368 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم.وأشار التقرير إلى أن أضرار إغلاق المدارس والمستشفيات يهدد حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والصحية، مما يجعلهم عرضة لمخاوف أمنية خطيرة.وأضاف أن هناك ما لا يقل عن مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة، في حين أن ما يقدر بـ 46 في المائة من الفتيات و 54 في المائة من الأولاد مسجلون في المدارس.ولفتت المنظمة إلى أنه من المرجح أن تتسرب الفتيات في المرحلة الثانوية بسبب مشاكل أمنية ونقص المدرسات وعدم وجود مرافق ملائمة للمياه والصرف الصحي.







اليونيسيف أطفال قتلى ومشوهون



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