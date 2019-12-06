 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / ستة آلاف وثمانمائة طفل قتيل ومشوه منذ بدء الحرب في اليمن
ستة آلاف وثمانمائة طفل قتيل ومشوه منذ بدء الحرب في اليمن
الجمعة, 06 ديسمبر, 2019 03:47:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
ستة آلاف وثمانمائة طفل قتيل ومشوه منذ بدء الحرب في اليمن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن الحرب في اليمن أدت لمقتل ألفي طفل وتشويه 4800 آخرين.

وأضافت المنظمة الأممية أن الحرب في اليمن خلفت 3.6 مليون شخص، بمن فيهم 2 مليون طفل، من النازحين داخلياً. 

وأوضحت المنظمة في تقرير حديث لها، أن الحرب أدت لمقتل 2000 طفل وتشوه 4800 منذ بدء النزاع، فيما تم تجنيد 2700 طفل في القوات والجماعات المسلحة.

وبحسب التقرير يعاني أكثر من 368 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأشار التقرير إلى أن أضرار إغلاق المدارس والمستشفيات يهدد حصول الأطفال على الخدمات التعليمية والصحية، مما يجعلهم عرضة لمخاوف أمنية خطيرة.

وأضاف أن هناك ما لا يقل عن مليوني طفل في اليمن خارج المدرسة، في حين أن ما يقدر بـ 46 في المائة من الفتيات و 54 في المائة من الأولاد مسجلون في المدارس.

ولفتت المنظمة إلى أنه من المرجح أن تتسرب الفتيات في المرحلة الثانوية بسبب مشاكل أمنية ونقص المدرسات وعدم وجود مرافق ملائمة للمياه والصرف الصحي.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
908
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©