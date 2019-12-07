توجيه عاجل من الرئيس هادي بخصوص سقطرى

*يمن برس - متابعة خاصة
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بسرعة تجهيز طواقم الإغاثة ووسائل ومعدات الردم وفتح الطرقات وازالة الحواجز والعوائق التي طالت أحياء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى ومناطق وطرق الجزيرة نتيجة الحالة المدارية (باڤان).
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بمحافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
وحث الرئيس هادي على أهمية مواجهة التحديات والصعوبات من قبل الاجهزة الحكومية واعتماد استراتيجية وخطوات استثنائية لجزيرة سقطرى بصورة خاصة وباقي محافظات الوطن بصورة عامة.
وتسببت العاصفة الإعصارية "بافان" المستمرة منذ أيام، في دمار واسع بالمنازل وشبكة الطرق الرئيسية بمحافظة "سقطرى"، جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي.
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