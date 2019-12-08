 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عدن: القاتل الغامض يترك مسدسه ودراجته النارية ويغادر راجلاً أمام المارة!
عدن: القاتل الغامض يترك مسدسه ودراجته النارية ويغادر راجلاً أمام المارة!
الأحد, 08 ديسمبر, 2019 02:07:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
عدن: القاتل الغامض يترك مسدسه ودراجته النارية ويغادر راجلاً أمام المارة!
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
تمكن مسلح مجهول مساء السبت، من اغتيال الجندي في قوات خفر السواحل مصطفى منصور، أمام الحجاز مول في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن وفر راجلاً بعد أن ترك أدوات الجريمة في المكان.

وقال ناشطون أن قاتل الجندي مصطفى منصور ترك دراجته النارية ومسدسه الذي نفذ به العملية، وتمكن من الفرار على قدميه باتجاه جولة كالتكس أمام مرأى ومسمع المارة.

ويأتي مقتل الجندي منصور عقب ساعات من اغتيال العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير “القوى البشرية” لقوات الحزام الأمني، أمام منزله بحي المنصورة في عدن.

وتصاعدت حوادث الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن حيث بلغت منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري ست حوادث اغتيال وسط عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الجناة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1656
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©