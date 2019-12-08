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عدن: القاتل الغامض يترك مسدسه ودراجته النارية ويغادر راجلاً أمام المارة!

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*يمن برس - خاص

تمكن مسلح مجهول مساء السبت، من اغتيال الجندي في قوات خفر السواحل مصطفى منصور، أمام الحجاز مول في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن وفر راجلاً بعد أن ترك أدوات الجريمة في المكان.



وقال ناشطون أن قاتل الجندي مصطفى منصور ترك دراجته النارية ومسدسه الذي نفذ به العملية، وتمكن من الفرار على قدميه باتجاه جولة كالتكس أمام مرأى ومسمع المارة.



ويأتي مقتل الجندي منصور عقب ساعات من اغتيال العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير “القوى البشرية” لقوات الحزام الأمني، أمام منزله بحي المنصورة في عدن.



وتصاعدت حوادث الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن حيث بلغت منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري ست حوادث اغتيال وسط عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الجناة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكن مسلح مجهول مساء السبت، من اغتيال الجندي في قوات خفر السواحل مصطفى منصور، أمام الحجاز مول في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن وفر راجلاً بعد أن ترك أدوات الجريمة في المكان.وقال ناشطون أن قاتل الجندي مصطفى منصور ترك دراجته النارية ومسدسه الذي نفذ به العملية، وتمكن من الفرار على قدميه باتجاه جولة كالتكس أمام مرأى ومسمع المارة.ويأتي مقتل الجندي منصور عقب ساعات من اغتيال العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير “القوى البشرية” لقوات الحزام الأمني، أمام منزله بحي المنصورة في عدن.وتصاعدت حوادث الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن حيث بلغت منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري ست حوادث اغتيال وسط عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الجناة.







عدن اغتيال المنصورة



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