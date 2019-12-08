شاهد ..حادث مروري مروع يقطع طريق ردفان في لحج والأهالي يناشدون

*يمن برس -خاص
وقع حادث مروري مروع بين ناقلات شحن كبيرة في نقيل اللصم ،الطريق الرابط بين مناطق مديرية ردفان ، بمحافظة لحج جنوب اليمن
وأفاد مصدر محلي أن الحادث الذي كان نتيجة اصطدام ناقلات الشحن تسبب في قطع الطريق وإعاقة الحركة في نقيل اللصم , كون الحادث وقع في منعطف الطريق .
وناشد الأهالي الجهات المعنية إلى سرعة فتح الطريق وإزاحة الناقلات حتى تتمكن القوافل والسيارات بالعبور ويتمكن المواطنون من نقل احتياجاتهم في المنطقة .
وتتكرر الحوادث المرورية بشكل يومي في المحافظات اليمنية نتيجة الطرق الوعرة والمنعطفات الخطيرة إضافة إلى السرعة الزائدة لدى بعض سائقي هذه المركبات .
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