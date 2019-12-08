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شاهد ..حادث مروري مروع يقطع طريق ردفان في لحج والأهالي يناشدون

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حادث مروري في ردفان

*يمن برس -خاص

وقع حادث مروري مروع بين ناقلات شحن كبيرة في نقيل اللصم ،الطريق الرابط بين مناطق مديرية ردفان ، بمحافظة لحج جنوب اليمن



وأفاد مصدر محلي أن الحادث الذي كان نتيجة اصطدام ناقلات الشحن تسبب في قطع الطريق وإعاقة الحركة في نقيل اللصم , كون الحادث وقع في منعطف الطريق .



وناشد الأهالي الجهات المعنية إلى سرعة فتح الطريق وإزاحة الناقلات حتى تتمكن القوافل والسيارات بالعبور ويتمكن المواطنون من نقل احتياجاتهم في المنطقة .



وتتكرر الحوادث المرورية بشكل يومي في المحافظات اليمنية نتيجة الطرق الوعرة والمنعطفات الخطيرة إضافة إلى السرعة الزائدة لدى بعض سائقي هذه المركبات .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وقع حادث مروري مروع بين ناقلات شحن كبيرة في نقيل اللصم ،الطريق الرابط بين مناطق مديرية ردفان ، بمحافظة لحج جنوب اليمنوأفاد مصدر محلي أن الحادث الذي كان نتيجة اصطدام ناقلات الشحن تسبب في قطع الطريق وإعاقة الحركة في نقيل اللصم , كون الحادث وقع في منعطف الطريق .وناشد الأهالي الجهات المعنية إلى سرعة فتح الطريق وإزاحة الناقلات حتى تتمكن القوافل والسيارات بالعبور ويتمكن المواطنون من نقل احتياجاتهم في المنطقة .وتتكرر الحوادث المرورية بشكل يومي في المحافظات اليمنية نتيجة الطرق الوعرة والمنعطفات الخطيرة إضافة إلى السرعة الزائدة لدى بعض سائقي هذه المركبات .







المركبات ردفان لحج حادث مروري ناقلات



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