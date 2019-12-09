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إصابة امرأة وتدمير منازل مواطنين بقصف عشوائي للمليشيات في الزاهر
الإثنين, 09 ديسمبر, 2019 04:23:00 مساءً

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إصابة امرأة وتدمير منازل مواطنين بقصف عشوائي للمليشيات في الزاهر

*يمن برس -البيضاء
أصيبت امرأة، اليوم الاثنين،  جراء قصف حوثي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر  محلية إن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في منطقتي غول السقل والقوعة بمديرية الزاهر، الأمر الذي أسفر عن إصابة امرأة، وتسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وسيارات المواطنين.

الجدير بالذكر أن العشرات من المواطنين  قتلوا وأصيبوا في أوقات سابقة جراء القصف الحوثي على القرى السكنية في مناطق مختلفة بمحافظة البيضاء.


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خاص - يمن برس

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