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إصابة امرأة وتدمير منازل مواطنين بقصف عشوائي للمليشيات في الزاهر

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*يمن برس -البيضاء

أصيبت امرأة، اليوم الاثنين، جراء قصف حوثي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.



وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في منطقتي غول السقل والقوعة بمديرية الزاهر، الأمر الذي أسفر عن إصابة امرأة، وتسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وسيارات المواطنين.



الجدير بالذكر أن العشرات من المواطنين قتلوا وأصيبوا في أوقات سابقة جراء القصف الحوثي على القرى السكنية في مناطق مختلفة بمحافظة البيضاء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصيبت امرأة، اليوم الاثنين، جراء قصف حوثي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي شنت قصفاً عشوائياً على منازل المواطنين في منطقتي غول السقل والقوعة بمديرية الزاهر، الأمر الذي أسفر عن إصابة امرأة، وتسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وسيارات المواطنين.الجدير بالذكر أن العشرات من المواطنين قتلوا وأصيبوا في أوقات سابقة جراء القصف الحوثي على القرى السكنية في مناطق مختلفة بمحافظة البيضاء.







قصف البيضاء المواطنين



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