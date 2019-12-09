بعوضة تشبه "الأباتشي" تجتاح الحديدة وناشطون يحذرون (صورة)

*يمن برس - خاص
دق ناشطون من أبناء محافظة الحديدة (غربي البلاد) ناقوس الخطر جراء انتشار بعوض غريب الشكل في كافة المديريات لاسيما بالمناطق الزراعية جنوب وشرقي المحافظة الساحلية.
وتداول ناشطون تهاميون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لبعوضه كبيرة الحجم شبهوها بطائرة الأباتشي محذرين من انتشارها الكثيف في المحافظة التي تجتاحها حمى الضنك.
وعلق مختصون بالقول إن هذه البعوضة تسمى "الزاعجة المصرية" والتي تعتبر الناقل الرئيس لمرض فيروس الحمى الصفراء وفيروس حمى الضنك.
وحذر الناشطون من كارثة إنسانية في الحديدة في ظل تفاقم الأوضاع وانعدام الخدمات الصحية وغياب دور المنظمات الدولية في بعض مديريات المحافظة.
وسجلت محافظة الحديدة الساحلية، الشهر الماضي 60 حالة وفاة، معظمهم من الأطفال، جراء حمى الضنك والملاريا وإصابة أكثر من 7 آلاف حالة بالوبائين في مديرية الجراحي وحدها.
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