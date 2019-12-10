 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بن بريك تستقيل من المجلس الانتقالي بسبب تهديدات
بن بريك تستقيل من المجلس الانتقالي بسبب تهديدات
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 12:24:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بن بريك تستقيل من المجلس الانتقالي بسبب تهديدات

*يمن برس - خاص
 أعلنت السياسية الجنوبية ليلى جعفر محمد بن بريك، الإثنين، استقالتها من عضوية المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأرجعت بن بريك سبب استقالتها إلى تعرضها للتجريح والتهديد من قبل قيادات وأعضاء المجلس كونها كانت تتطلع إلى أن يقترب المجلس من تطلعات حضرموت والحضارم وفق رسالة وجهتها لقيادة المجلس يوم الإثنين.

وأشارت بن بريك إلى مواجتها مواقف معادية من قبل قيادات وأعضاء المجلس الإنتقالي كونها نادت بوضع حضرموت بما يناسبها من مكانتها الجغرافية والسكانية وما تمتلك من ثروات وفق نص رسالة الإستقالة.

يذكر أن ليلى بن بريك عضو في مايسمى بالهيئة التنفيذية للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد (غير حكومية).


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1848
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©