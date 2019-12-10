بن بريك تستقيل من المجلس الانتقالي بسبب تهديدات

*يمن برس - خاص
أعلنت السياسية الجنوبية ليلى جعفر محمد بن بريك، الإثنين، استقالتها من عضوية المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأرجعت بن بريك سبب استقالتها إلى تعرضها للتجريح والتهديد من قبل قيادات وأعضاء المجلس كونها كانت تتطلع إلى أن يقترب المجلس من تطلعات حضرموت والحضارم وفق رسالة وجهتها لقيادة المجلس يوم الإثنين.
وأشارت بن بريك إلى مواجتها مواقف معادية من قبل قيادات وأعضاء المجلس الإنتقالي كونها نادت بوضع حضرموت بما يناسبها من مكانتها الجغرافية والسكانية وما تمتلك من ثروات وفق نص رسالة الإستقالة.
يذكر أن ليلى بن بريك عضو في مايسمى بالهيئة التنفيذية للمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد (غير حكومية).
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