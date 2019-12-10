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أم الشاب اليمني ضحية هجوم قاعدة فلوريدا تعلق على مقتله

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*يمن برس - متابعات

قالت والدة الشاب اليمني الأمريكي محمد هيثم أحد ضحايا هجوم قاعدة فلوريدا إن مدير المدرسة التي كان يدرس فيها داخل القاعدة، اتصل بها وأبلغها أن ابنها قتل "بينما كان يحاول إيقاف مطلق النار".



وكان محمد هيثم يتلقى تدريبا بعد التحاقه بالقوات البحرية، ليصبح عضوا في طواقم الرحلات الجوية، وكان قد تخرج من المدرسة الثانوية عام 2018، حيث كان يحظى بشعبية كبيرة فيها.



وقالت إحدى مدرساته في الثانوية وفقاً لموقع "الحرة" الأمريكي، إن "محمد كان صبيا رائعا" وأضافت "كان لطيفا ورياضيا متفوقا".



المرة الأخيرة التي شاهد فيها أسرته، كانت يوم عيد الشكر، قبل أيام، حين ظهر في المنزل بشكل مفاجئ، كما يقول أحد أصدقاء العائلة، وأضاف "لقد ظهر وكأنه نضج فجأة وأصبح رجلا".



وأسفر إطلاق النار على قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا الذي نفذه، الجمعة، متدرب من سلاح الجو السعودي يدعى محمد الشمراني عن مقتل 3 أشخاص بالإضافة إلى منفذه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت والدة الشاب اليمني الأمريكي محمد هيثم أحد ضحايا هجوم قاعدة فلوريدا إن مدير المدرسة التي كان يدرس فيها داخل القاعدة، اتصل بها وأبلغها أن ابنها قتل "بينما كان يحاول إيقاف مطلق النار".وكان محمد هيثم يتلقى تدريبا بعد التحاقه بالقوات البحرية، ليصبح عضوا في طواقم الرحلات الجوية، وكان قد تخرج من المدرسة الثانوية عام 2018، حيث كان يحظى بشعبية كبيرة فيها.وقالت إحدى مدرساته في الثانوية وفقاً لموقع "الحرة" الأمريكي، إن "محمد كان صبيا رائعا" وأضافت "كان لطيفا ورياضيا متفوقا".المرة الأخيرة التي شاهد فيها أسرته، كانت يوم عيد الشكر، قبل أيام، حين ظهر في المنزل بشكل مفاجئ، كما يقول أحد أصدقاء العائلة، وأضاف "لقد ظهر وكأنه نضج فجأة وأصبح رجلا".وأسفر إطلاق النار على قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا الذي نفذه، الجمعة، متدرب من سلاح الجو السعودي يدعى محمد الشمراني عن مقتل 3 أشخاص بالإضافة إلى منفذه.







فلوريدا هجوم شاب يمني



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