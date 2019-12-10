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مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تكشف مصير رفيق درب الحمدي
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 01:51:00 صباحاً

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سميره علي قناف زهرة
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سميره علي قناف زهرة

*يمن برس - خاص
أعلنت مليشيا الحوثي عن مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن مصير قائد اللواء السابع مدرع، في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، الرائد علي قناف زهرة.

وقالت دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع في حكومة مليشيا الحوثي، إنها ستمنح مكافأة مالية كبيرة لمن يقدم معلومات تكشف مصير زهرة وفقاً لصحيفة 26 سبتمبر الخاضعة لسيطرة المليشيات.

يأتي ذلك بعد أيام من مناشدة سميرة علي قناف زهرة- عضو فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني بالكشف عن مصير والدها المخفي قسراً منذ يوم جريمة اغتيال الرئيس الحمدي في 11 أكتوبر 1977.


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خاص - يمن برس

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