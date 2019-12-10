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المليشيات تقتحم سنحان وتعتقل العشرات من أبنائها
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 10:11:00 صباحاً

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المليشيات تقتحم سنحان وتعتقل العشرات من أبنائها
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*يمن برس - متابعة خاصة

إقتحمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مديرية سنحان بمحافظة صنعاء مسقط رأس الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح في العاصمة صنعاء و اقتحمت العشرات من أبناء المديرية.

وذكرت جريدة عكاظ السعودية، أن مليشيا الحوثي إعتقلت الأسبوع الماضي عشرات من أبناء مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق خشية أن تكون هذه المديرية منطلقاً لمقاومة شعبية قادمة، ومركز عمليات لإدارة تصفية القيادات الحوثية.

وشهدت عدد من مناطق مديرية سنحان مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتزامن مع ذكرى إنتفاضة الثاني من ديسمبر التي أعلنها الرئيس السابق عام 2017م قبل إغتياله .


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خاص - يمن برس

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