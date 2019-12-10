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انفلونزا الخنازير يظهر من جديد في محافظة إب
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 12:58:00 مساءً

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انفلونزا الخنازير يظهر من جديد في محافظة إب
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*يمن برس - متابعة خاصة

عادود مرض إنفلونزا الخنازير الظهور بمحافظة إب في ظل تكتيم من قبل السلطات المحلية والصحية بالمحافظة.

وذكرت مصادر طبية أن مواطناً أصيب بوباء إنفلونزا الخنازير بمدينة إب، في الوقت الذي رفضت جميع المستشفيات الحكومية استقبال المريض بحجة عدم وجود غرف حجر صحي وعناية خاصة بالمرضى.

ووفق المصادر، نقل المريض إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب لتلقي العلاج ولا يزال يرقد في العناية المركزة.

يشار إلى أن هذه الإصابة تأتي بعد أيام من تأكيد مصدر طبي بمحافظة إب وفاة 54 طفل تحت سن الخامسة عشر بوباء الدفتيريا والكوليرا بمختلف مديريات المحافظة منذ مطلع ينائر وحتى نوفمبر الماضي.

هذا وشهدت إب مؤخراً انتشاراً واسعاً للأوبئة والأمراض القاتلة بينها الكوليرا والحصبة والدفتيريا والتهاب السحايا في ظل غياب دور الجهات الصحية لمواجهتها والتوعية بمخاطرها.


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خاص - يمن برس

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