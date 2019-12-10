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لجنة التحقيق الرئاسية بمقتل العميد الحمادي تزور مسرح الجريمة

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*يمن برس - خاص

زارت اللجنة الرئاسية للتحقيق في ملابسات مقتل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، اليوم الثلاثاء، مسرح الجريمة عقب ساعات من وصولها إلى محافظة تعز (جنوب غربي البلاد).



وقال مصدر مطلع لـ"يمن برس" إن اللجنة زارت منزل العميد الركن الحمادي بمنطقة بني حماد في بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز للتحقيق في الحادثة وأخذ أقوال الشهود من أقارب ومرافقي العميد الحمادي.



وأوضح المصدر أن اللجنة الرئاسية توجهت إلى منزل الحمادي بعد ساعات من وصولها إلى قيادة اللواء 35 مدرع في منطقة العين التابعة لمديرية المواسط بريف محافظة تعز.



وكان الرئيس هادي شكل لجنة للتحقيق في واقعة مقتل العميد الحمادي برئاسة النائب العام علي الأعوش، وعضوية كلًا من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك زارت اللجنة الرئاسية للتحقيق في ملابسات مقتل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، اليوم الثلاثاء، مسرح الجريمة عقب ساعات من وصولها إلى محافظة تعز (جنوب غربي البلاد).وقال مصدر مطلع لـ"يمن برس" إن اللجنة زارت منزل العميد الركن الحمادي بمنطقة بني حماد في بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز للتحقيق في الحادثة وأخذ أقوال الشهود من أقارب ومرافقي العميد الحمادي.وأوضح المصدر أن اللجنة الرئاسية توجهت إلى منزل الحمادي بعد ساعات من وصولها إلى قيادة اللواء 35 مدرع في منطقة العين التابعة لمديرية المواسط بريف محافظة تعز.وكان الرئيس هادي شكل لجنة للتحقيق في واقعة مقتل العميد الحمادي برئاسة النائب العام علي الأعوش، وعضوية كلًا من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.







تعز الحمادي لجنة التحقيق



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