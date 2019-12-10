طالب سعودي يكتشف ثغرة أمنية لـ"Google" والشركة تكافئه

*يمن برس - متابعات
اكتشف الطالب السعودي حمود الهلماني، في كلية علوم الحاسب الآلي بمحافظة الليث في منطقة مكة المكرمة؛ ثغرة أمنية في خدمة "YouTube" تحت إدارة شركة "Google".
جاء ذلك بعدما لاحظ الطالب وجود إمكانية للدخول لبعض المحتويات الخاصة للمستخدمين دون إذن مسبق، والذي بدوره ينتهك خصوصية المستخدمين، وبعد مراسلته لإدارة "Google" وتقديمه تقريرًا دقيقًا عن اكتشافه، تواصل الفريق الأمني للشركة مع الطالب الهلماني، وقدم له إقرارًا بصحة وأهمية اكتشافه، وأبلغه بتخصيص مكافأة تشجيعية نظير تميزه وجهوده وتمكينه من التوصل لثغرة أمنية، نظير اكتشافه.
وأوضح الهلماني في بيان إصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام في كلية الهندسة والحاسب الآلي بالليث؛ أن الثغرة تسمح للمهاجم بالوصول لبعض المحتويات الخاصة بالمستخدمين بدون أي تصريح مسبق، وأوضح أن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى تلك المواد في إطار مختلف يسمح بتجاوز آلية الأمان "Authentication bypass".
المصدر: سبق
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