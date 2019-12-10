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حادثة إطلاق نار جديدة في أمريكا وسقوط ضحايا
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 10:22:00 مساءً

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حادثة إطلاق نار جديدة في أمريكا وسقوط ضحايا
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*يمن برس - متابعات
 أفادت تقارير، الثلاثاء، بوقوع إصابات جراء إطلاق نار نشط في نيوجيرسي الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من القوات الخاصة وهي تجري عمليات بحث في مكان وقوع إطلاق النار.

وذكرت التقارير أن ضابطي شرطة ومدني واحد أصيبوا في حادث إطلاق النار.
 


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خاص - يمن برس

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