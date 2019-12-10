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الحديدة: وصول قافلة غذائية إلى الدريهمي
الثلاثاء, 10 ديسمبر, 2019 11:23:00 مساءً

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الحديدة: وصول قافلة غذائية إلى الدريهمي
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، عن تسهيل قوات التحالف العربي دخول قافلة مساعدات غذائية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، إلى مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة المنضوية في إطار القوات المشتركة أنها وقوات التحالف عملوا على "تسهيل مرور القافلة وتأمينها حتى تمكنت من الدخول إلى الدريهمي المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي.

واتهم المركز الإعلامي لألوية العمالقة مليشيا الحوثي بإطلاقها النار على القافلة التي تحتوي على مواد غذائية ومعونات طبية، وذلك بهدف "استفزاز القوات المشتركة".

ونفت القوات المشتركة الاتهامات التي وجهتها مليشيا الحوثي للتحالف بمنع وصول المساعدات الغذائية والمعونات الطبية عن أهالي الدريهمي.
 


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خاص - يمن برس

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